- Marcel Ciolacu a susținut la Buzau, unde s-a aflat la sfintirea Catedralei Sfantul Sava, ca luni va depune motiunea de cenzura impotrivaGuvernului, precizand ca votul in favoarea acestui demers ”e un act patriotic”, motiunea avand sanse sa treaca.

- Triplu eveniment, astazi, la Catedrala Sf. Sava din municipiul Buzau.In prezența Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a autoritaților locale și a mai multor buzoieni, lacașul a fost sfințit. Slujba a fost oficiata…

- Parcul din municipiul Buzau – construit in timp record, in doar 14 zile – a fost sfințit astazi, de Inalt Preasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in prezența președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu. Ceremonia de binecuvantare a parcului și a pasajului subteran de…

- Sustinerea neconditionata pe care i-a acordat-o, timp de aproape trei ani, fostului director al Companiei de Apa si refuzul de a lua masuri impotriva directorului Muzeului Judetean sunt scheletii din dulapul presedintelui Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, care au fost scosi la iveala, miercuri…

- Un scandal de proporții a izbucnit, miercuri, la varful organizației buzoiene a Partidului Social Democrat, in timpul unei ședințe a Biroului Executiv Județean, desfașurata on-line, consacrata validarii candidaților PSD Buzau la alegerile locale din 27 septembrie. Pe parcursul acesteia, menita a fi…

- Petre Emanoil Neagu ramane candidatul PSD la șefia Consiliului Județean, in ciuda opoziției vehemente exprimate de primarul Constantin Toma, care il propusese pe senatorul Lucian Romașcanu. Lucrurile au fost tranșate in urma cu puțin timp, in cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv, pe care liderul…