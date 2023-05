FOTO: I-ați văzut? DOUĂ PERSOANE din VÂLCEA, date DISPĂRUTE! La data de 24 mai a.c, polițiștii au fost sesizați de catre un barbat, cu privire la faptul ca, GRANCEA FLORINA-NETA, in varsta de 26 de ani, a plecat de la domiciliul sau din orașul Brezoi, județul Valcea, fara a mai reveni pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1.65 cm, greutate 80 kg, par negu lung, ochi caprui, fața rotunda, ten deschis, constituție atletica, cicatrice de aproximativ 2 cm pefrunte. In momentul plecarii aceasta era imbracata cu fusta lunga de culoare neagra,maieu de culoare alba, vesta de culoare neagra, sandale de culoare gri și purta la gat 2 lanțuri de aur. *** Totodata,… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

