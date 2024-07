Stiri pe aceeasi tema

- Misavan, jucator pe piața produselor profesionale de curațenie din Romania, s-a extins in parteneriat cu firma spaniola Quimicas Quimxel SL The post INVESTIȚIE DE 10 MILIOANE DE EURO Misavan inaugureaza o fabrica moderna first appeared on Informatia Zilei .

- Inca o mare fabrica din Romania, cu afaceri de 100 de milioane de euro, este cumparata de un grup chinez, anunța Ziarul Financiar. Alu Menziken, care in Romania are o fabrica de extrudare a aluminiului la la Satu Mare, este o companie membra a grupului Montana, fondat de antreprenorul austriac Michael…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) și Alianța Industriei Semințelor din Romania organizeaza „Ziua Biodiversitații Graului”, maine, 19 iunie 2024, la Ferma Didactica și de Cercetare Ezareni, comuna Miroslava. In cadrul evenimentului, reprezentații Facultații de…

- Compania franceza PO Lighting Systems, parte a grupului OPmobility (cunoscut anterior sub numele de Plastic Omnium), a decis sa opreasca activitatea firmei Plastic Omnium Lighting Systems din Iași, ceea ce va duce la concedierea tuturor angajaților, potrivit informațiilor analizate de Profit.ro. OPmobility,…

- Aproape 7.500 de companii mici și foarte mici, cu cel mult 50 de angajați, au scos in piața mai mult de 50.000 de joburi de la inceputul anului și pana acum. Raportat la cele 120.000 de joburi postate de toți angajatorii, numarul reprezinta aproape jumatate din pozițiile deschise pentru candidați. In…

- Salariul minim pe economie in Romania va fi de 3.700 de lei, incepand cu 1 iulie, a afirmat astazi, la Iași, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu. Ea a precizat ca acesta este nivelul de salarizare stabilit prin negocieri tripartite, la care au participat reprezentanți ai…

- Finlandezii de la Nokian Tyres au decis mutarea producției din Rusia la Oradea, acolo unde ridica o fabrica de 650 de milioane de euro. Compania cu o cifra de afaceri de peste 1 miliard de euro pe an va produce primele anvelope in Oradea in a doua jumatate a anului 2024, iar producția comerciala fiind…

- Redam in continuare conținutul primelor postari ale jurnalistei, insoțite ulterior de reacția Cordunenilor. „Toate televiziunile anunțau ieri moartea șefului clanului Corduneanu, Costel Corduneanu din Iași, care a murit dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala dificila la inima. Dar toate televiziunile,…