FOTO. Hram la Ceahlău. Balsam pe o rană a istoriei: Palatul Cnejilor In momentul in care autoritațile sunt prinse in tot felul de ingradiri birocratice și vestigii ale trecutului sunt pe cale sa dispara, apar, din cand in cand, oameni providențiali, care atrag atenți asupra indiferenței criminale care permite asemenea lucruri. Un asemenea loc este Palatul Cnejilor, din satul Schit, comuna Ceahlau. Aici a avut loc recent o manifestare organizata de Costel Ștefan, noul preot al Parohiei Ceahlaul 2, mai exact al bisericii bine pastrate langa ruinele palatului. Manifestarea si-a dorit sa atraga atentia asupra acestui loc superb, cu aura sa de legenda si istorie, cu… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

