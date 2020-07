Stiri pe aceeasi tema

- "Evident, continentul american constituie epicentrul pandemiei de COVID-19, insa raspandirea virsului incepe sa se accelereze in Africa", a subliniat la postul irlandez de radio Newstalk directorul executiv al OMS insarcinat cu gestionarea situatiilor de urgenta sanitara, Mike Ryan. "Pandemia…

- In jur de 1.000 de oameni au fost arestați in doar ultimele zile pentru „calatorit non-esențial" sau pentru ca nu au purtat o masca, a adaugat poliția. Restricțiile au fost ușor relaxate in țara care a inregistrat peste 1.500 de infecții confirmate. Criticii acuza guvernul ca folosesc pandemia…

- Pandemia globala de COVID-19 amenința viața persoanelor cu HIV, care risca sa ramana fara tratament. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) publica prin urmare un ghid cu recomandari pentru diagnosticarea rapida, dar și menținerea tratamentului esențial cu antiretrovirale. Pana astazi, 6 iulie, 73 de…

- Pandemia de Covid-19 a inchis restaurante, arene sportive, cinematografe și sali de spectacole, iar industria zaharului cunoaște prima scadere a cererii din ultimii 40 de ani, scrie Agerpres. O dovada in acest sens este scaderea vanzarilor unor mari producatori de bauturi racoritoare si dulciuri, precum…

- Pandemia de Covid-19 pare sa afecteze mai mult anumite secțiuni ale populației, infectand in mod disproporționat grupuri minoritare etnice din Regatul Unit, indica cercetarile efectuate de Institutul pentru Studii Fiscale (IFS) care se ocupa evaluarea politicilor publice și analiza fiscalitații.…

- OMS avertizeaza: “Pandemia COVID-19 este departe de a se termina”. Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a atras atentia ca pandemia coronavirusului nu s-a terminat si nici nu este aproape de final. “Pandemia este departe de a se termina”, a spus seful…

- Directorul general al OMS , Tedros Adhanom Ghebreyesus trage un smenal de alarma și avertizeaza populația intregii lumi ca nu este cazul sa ne relaxam, intrucat pandemia nu s-a terminat și nici nu a ajuns la final, scrie Antena3 . „Pandemia este departe de a se termina”, a spus seful OMS, luni, intr-o…

- Vastul comerț ilegal cu specii de animale salbatice și intruziunea excesiva a omului in natura sunt motivele pandemiei cu noul coronavirus , apreciaza Thomas Lovejoy (foto) . El spune ca nu este vorba de o „razbunare a naturii”, ci omenirea „și-a facut-o cu mana ei”. Oamenii de știința descopera ca…