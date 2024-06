Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 29-31 mai 2024, Ministerul Culturii organizeaza cea de-a LVIII-a ediție a Sesiunii Naționale de Rapoarte Arheologice la Targu-Mureș, in parteneriat cu Secția de Arheologie a Muzeului Județean Mureș și cu sprijinul Consiliului Județean Mureș. Deschiderea oficiala a avut loc astazi, de la…

- Peste 140 de cercetatori au raspuns invitației Muzeului Județean Mureș de a participa anul acesta la cel mai important eveniment pentru comunitatea științifica din Romania. In perioada 29-31 mai 2024, Ministerul Culturii organizeaza cea de-a LVIII-a ediție a Sesiunii Naționale de Rapoarte Arheologice…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei organizeaza joi, 16 mai 2024 vernisajul expoziției „Memorandul romanilor din Transilvania și procesul de la Cluj – 130 de ani”, chiar in locul in care s-a desfașurat procesul.

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Istorie gazduiește incepand de vineri, 17 mai, de la ora 17:00, la sediul din Cetate, expoziția itineranta dedicata lui Polcz Alaine (1922-2007). Realizata la Muzeul Literaturii Petofi din Budapesta in 2023, pentru a marca centenarul nașterii lui Polcz Alaine (1922-2007),…

- Festivalul Filmului European, organizat de Institutul Cultural Roman, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene in Romania și EUNIC Romania, in parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene, se va desfașura la Targu Mureș in perioada 16 – 18 mai, gazduit de Muzeul Județean…

- O piesa remarcabila din colecția Colegiului Reformat din Odorheiu Secuiesc este stema funerara din argint a patronului principal, Istvan Daniel de Vargyas (1684–1774), opera argintarului clujean Janos Szakall. Expoziția temporara „ORATIO, STUDIO ET COLLECTIO. 400 de ani de existența a colegiilor reformate…

- Secția de Arta din cadrul Muzeului Județean Mureș organizeaza joi, 9 mai, un atelier de journaling cu tema „Puterea vindecatoare a scrisului ca forma de auto-cunoaștere". Evenimentul intitulat „Atelier de Journaling – Pallady", este organizat de reprezentanții muzeului in colaborare cu actrița și scriitoarea…

- Muzeul Județean Mureș – Secția de Științele Naturii organizeaza joi, 18 aprilie, de la ora 18.00, vernisajul expoziției "Ultimii dinozauri din Transilvania".Aceasta este realizata de Universitatea „Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar și Laboratorul de Paleotheriologie…