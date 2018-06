Stiri pe aceeasi tema

Dupa ce, ieri, va dezvaluiam, in exclusivitate, amanunte șocante despre imprejurarile in care a murit "fratele" lui Puya (VEZI DETALII AICI), astazi ies la iveala noi detalii in acest caz. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta informații de ultima ora despre…

Renata, ex-iubita lui Leo de la Strehaia, știe cum sa se joace cu mințile barbaților. Fosta asistenta Tv s-a lasat fotografiata in ipostaze incendiare la o piscina din Capitala. Focoasa bruneta a incins atmosfera cu formele ei bine definite, iar imaginile obținute de CANCAN.RO,…

Trupurile a doua persoane ce au fost date disparute au fost gasite pe plaja din Vadu. Surse judiciare susțin ca pe plaja din Vadu a fost gasit trupul unui barbat, existand informații potrivit carora ar fi vorba despre militarul cautat din 10 iunie. Sursele citate precizeaza…

Cel mai mare festival de muzica pe plaja, Neversea se va desfașura in perioada 5-8 iulie pe plaja Modern din Constanța. Nume importante de artisti si-au anuntat prezenta in cele patru zile in care litoralul nu doarme. Cand incepe Neversea 2018 Nervsea iși deschide porține…