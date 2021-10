FOTO - Halloween liberal. 'Primăria groazei' la Timișoara - Liberalii continuă războiul cu Dominic Fritz Mai multi tineri liberali din Timisoara au sarbatorit Halloween, duminica seara, chiar in fata Primariei Timisoara pe care au numit-o ”primaria grozei”. Au adus dovleci sculptati si lumanari pe care le-au asezat la intrarea in institutie. Prin acest gest tinerii au vrut sa traga un semnal de alarma privind lipsa incalziri si a apei calde timp de trei zile in oras, potrivit news.ro. ”Primaria grozei. Spitale inghetate, scoli inchise din lipsa caldurii, zeci de mii de timisoreni in frig. Asta reprezinta o retea de termoficare pusa pe butuci. Am "sarbatorit" Halloween-ul in fata Primariei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro ”Primariainghetate, scoli inchise dincaldurii, zeci de mii de timisoreni in frig. Asta reprezinta o retea de termoficare pusa pe butuci. Am "-ul in fata Primariei…

