- GT Sport – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 3-1 (1-0) , la Under 17 | Albaiulienii, calificați la turneul final! In „finala” pentru caștigarea turneului semifinal la Under 17, GT Sport a invins CSC Ghiroda și Giarmata Vii, la Deva, scor 3-1 (1-0). Cu doua victorii din tot atatea jocuri, echipa albaiuliana…

- FOTO: GT Sport Alba Iulia, debut excelent la turneul semifinal Under 17: 3-0 cu CSM Cetate Deva GT Sport Alba Iulia, campioana Albei la Under 17 a debutat cu o victorie clara in turneul semifinal Under 17 de la Deva. Albaiulienii au invins net echipa gazda CSM Cetate Deva, scor 3-0 (2-0), reușite semnate…

- FOTO: GT Sport Alba Iulia – Sparta Mediaș 5-0 (2-0) | Dubla victorie și calificare la turneul semifinal Under 17 GT Sport Alba Iulia a invins in dubla manșa pe Sparta Mediaș, reprezentanta județului Sibiu, iar formația lui George Țalnar s-a calificat la turneul semifinal Under 17, programat in perioada…

- Reprezentantii baschetului 3x3 vor intra in „focurile” intrecerilor internationale, in week-end urmand a demara mai multe competitii sub egida FIBA 3x3. Dornici sa inceapa confruntarile din plan international, tricolorii - atat senioarele, cat si loturile U23 - s-au reunit la Izvorani si au incins deja…

- Intr-o atmosfera de vis, in Sala “Avram Iancu”: CSȘ Blaj, calificare la turneul final, intre primele 6 din țara la juniori! CSȘ Blaj a reușit sa se califice la turneul final al juniorilor, respectiv intre primele 6 formații din țara, in urma turneului gazduit in Sala “Timotei Cipariu”. Echipa condusa…

- SCM Timisoara e in acest an intre cele mai bune opt echpe din tara la categoria Under 18. „Leiisorii” au obtinut acasa calificarea la turneul final al Campionatului National. Alb-violetii s-au clasat pe locul secund al grupei A1 dupa ce a pierdut, scor 57-70, cu LPS Bihorul CSM 1 Oradea, dar le-a invins…

- Primele meciuri oficiale in Sala “Nicușor Marcu” | LPS Alba Iulia, in cursa pentru calificarea in turneul final la Under 16 In Sala de Sport “Nicușor Marcu” a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, recent inaugurata, dupa modernizare, cu eveniment in memoria regretatului antrenor albaiulian, s-au desfașurat…

- Selectionata Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2022, dupa ce Islanda si Georgia au remizat, 1-1, sambata, in grupa a 4-a a turului de elita. Romania a invins sambata echipa Croatiei cu scorul de 2-1 (1-1), la Karlovac (Croatia), si nu mai poate…