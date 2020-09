Stiri pe aceeasi tema

- Guðlaugur Victor Palsson, mijlocașul Islandei, adversara Romaniei din semifinala barajului pentru Euro 2020 scoate in evidența principala calitate a jocului etalat contra Angliei, 0-1, care n-a inscris decat din penalty in final. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc pe 8 octombrie, de la ora…

- Islanda, adversara Romaniei din semifinalele barajului pentru EURO, a fost invinsa in meciul disputat astazi in compania Angliei, scor 0-1. Toate meciurile din Liga Națiunilor de astazi pot fi urmarite aici Islanda - Romania, semifinala barajului de calificare la EURO, va avea loc intr-o singura manșa…

- Liga Națiunilor continua astazi cu alte 9 partide. Cap de afiș pare a fi duelul dintre Portugalia și Croația, insa ziua este plina de meciuri interesante. Rezultatele meciurilor din Liga Națiunilor de marți Danemarca - Belgia, Islanda - Anglia și Suedia - Franța sunt alte dueluri interesante. Rezultatele…

- "Avand in vedere evolutiile situatiei, pot confirma ca l-am scos pe Harry Maguire din echipa Angliei pentru meciurile cu Islanda si Danemarca. (...) Dupa ce am vorbit cu conducerea clubului Manchester United si cu jucatorul, am luat aceasta decizie in interesul tuturor partilor si luand in considerare…

- Tony Ward, un suporter de 55 de ani al echipei Manchester United, a pariat toți banii lasați moștenire de mama sa pe victoria in campionat a formației FC Liverpool, marea rivala a ”diavolilor roșii”, noteaza The Sun.Astfel, Tony a decis, in octombrie 2019, sa puna la bataie pe un bilet la pariuri toți…

- Mirel Radoi (39 de ani) a dezvaluit care sunt fotbaliștii care s-ar potrivi rolului de numar 10 la echipa naționala a Romaniei. Selecționerul Mirel Radoi va debuta pe banca echipei naționale pe 4 septembrie, intr-un meci pe teren propriu impotriva Irlandei de Nord, in UEFA Nations League; Semifinala…

- Guvernul britanic examineaza o reimpunere a izolarii in orasul Leicester, cu 350.000 de locuitori, situat in centrul Angliei, din cauza unei cresteri puternice a numarului contaminarilor cu noul coronavirus, dezvaluie The Sunday Times, care citeaza surse guvernamentale, relateaza Reuters.Potrivit…

- Pazade coasta britanica a localizat epava unui avion de lupta american care s-a prabușit luni în Marea Nordului, iar pilotul a fost gasit mort, a declarat Forța Aeriana a SUA într-un comunicat, potrivit AFP și ReutersF-15C Eagle de la 48th Fighter Wing, care se afla într-o…