FOTO GRAV ACCIDENT soldat cu 3 răniți prinși în fiarele mașinii: Medicii încearcă să le salveze viața Trei persoane sunt ranite grav dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier produs in Rovinari. Cele trei victime au ramas incarcerate dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit violent. Potrivit ISU Gorj, accidentul s-a produs in Varț, localitate componenta a orașului Rovinari. Trei persoane au ramas incarcerate și a fost nevoie de intervenția specialiștilor pentru a fi scoase dintre resturile celor doua mașini. O femeie și un barbat au leziuni grave și au fost transportați la spitalul din Tg.Jiu. Celui de al doilea barbat i se fac manevre de resuscitare la fața locului. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

