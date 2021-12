FOTO. Grav accident rutier pe DN1 între București și Ploiești O persoana a murit, iar patru au fost grav ranite intr-un accident rutier produs, duminica dupa-amiaza, pe DN 1, intre Bucuresti si Ploiesti. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Prahova, accidentul a avut loc in localitatea Potigrafu din judetul Prahova, unde doua autoturisme s-au ciocnit la intersectia dintre DN 1 si un drum judetean. […] The post FOTO. Grav accident rutier pe DN1 intre București și Ploiești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

