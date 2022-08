Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru persoane, intre care trei romani, au murit.

- UPDATE Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit patru cetateni romani, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala romanilor raniti, iar elicoptere SMURD se deplaseaza spre Bulgaria pentru a ii aduce pe acestia in…

- Patru romani și-au pierdut viața sambata noaptea pe o șosea din Bulgaria, in timp ce se intorceau acasa de la Istanbul, cu un autocar condus de un șofer turc. Alți 9 pasageri din autocar au fost raniți, unii foarte grv. Autocarul cu romani a ieșit de pe șosea, a derapat pe acostament și a lovit in plin…

- Un accident grav a avut loc, sambata, 6 august, in Bulgaria, intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg.Un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri,…

- Un accident grav a avut loc intre un autocar inmatriculat in Romania si o masina din Olanda, in jurul orei 2.00, pe drumul catre Veliko Tarnovo - Ruse, pe tronsonul dintre satele Kutsina si Polikraishte, potrivit nova.bg. Patru romani au murit, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

- Patru romani au murit intr-un grav accident rutier in Bulgaria, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri. Alți cinci romani sunt internați in spital in Bulgaria și urmeaza a fi transferați la Spitalul Floreasca din Capitala. Departamentul pentru…

- UPDATE – Patru romani au murit in urma accidentului rutier petrecut azi-noapte in Bulgaria, anunta Departamentul pentru Situatii de Urgenta. In autocar se aflau 25 de pasageri, dintre care sapte cetateni turci, iar restul romani. Conform datelor preliminare, noua pasageri au fost raniti si sunt internati…