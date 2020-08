Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a fost provocat sambata, in judetul Arges, de o tanara care s-a urcat la volan fara permis. Un barbat a murit si alte trei persoane, printre care si un copil aflat in masina femeii, sunt ranite.

- Un barbat din Jina, in varsta de 33 de ani, in timp ce conducea un automobil pe raza pe raza localitații Carpiniș, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupra mașinii și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 22.20. Potrivit IPJ Alba, in urma testarii…

- Un adolescent in varsta de 15 ani a murit intr-un accident rutier produs pe raza comunei Plopșoru, județul Gorj, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Gorj, un șofer care conducea mașina pe DN 66 in noaptea de sambata spre duminica, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a parasit partea…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani din Radauți care conducea un autoturism pe DN7 C, in localitatea Arefu, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba la stanga și, in condiții de carosabil umed, a parasit…

- Un tanar de 24 de ani a murit și patru persoane, intre care un copil de 3 ani, au fost ranite, duminica dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat intre Roșiori și Chiroiu, in județul Ialomița. Barbatul decedat conducea mașina, deși nu avea permis.

- O femeie de 36 de ani a ajuns la spital, luni seara, dupa ce a fost lovita cu mașina de fiul ei in varsta de numai 3 ani, care s-a urcat la volan, reușind sa porneasca autoturismul, noteaza cotidianul Pandurul.

- O femeie de 36 de ani a ajuns la spital, luni seara, dupa ce a fost lovita cu mașina de fiul ei in varsta de numai 3 ani, care s-a urcat la volan, reușind sa porneasca autoturismul, noteaza cotidianul Pandurul. Femeia, care a fost prinsa intre autoturism și o fantana aflata in curte, este suspecta [...]

- Un tanar și-a bagat frațiorul in spital dupa ce a facut accident. Acesta s-a urcat la volan deși era baut și nu avea permis de conducere. Polițiștii l-au reținut astazi. CE nereguli au mai fost descoperite: Un șofer de 23 de ani s-a urcat ieri la volan deși era baut și nu avea permis. La un moment dat,…