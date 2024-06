Stiri pe aceeasi tema

- Trafic dirijat pe DJ203G, in Sarata Monteoru, in urma unui accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza, anunța Poliția. ,,Din primele date, o motocicleta s-ar fi rasturnat. La acest moment, o persoana este evaluata medical.”, transmite IPJ Buzau. Vom reveni cu detalii.

- Trafic dirijat pe pe DN10, in Vernești, in urma unui accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza, anunța reprezentanții IPJ Buzau. ,,Se pare ca este vorba de o coliziune intre un autovehicul și o motocicleta. La acest moment o persoana este evaluata medical.” , transmite Biroul de Presa al IPJ Buzau.…

- UPDATE ,,Din primele date de la fața locului un autovehicul condus de un barbat de 47 de ani, din Galbinasi, pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau, a surprins și accidentat un pieton ce s-ar fi aflat in traversarea drumului. Accidentul s-a soldat cu ranirea pietonului, care a fost preluat de ambulanța…

- Accident in Banat, intre un camion cu lemne și o camioneta. Doi raniți și trafic blocat. Doua persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident pe DN 58, intre localitațile Paltiniș și Brebu, din județul Caraș-Severin, dupa ce un camion care transporta lemne s-a ciocnit cu...

- Trafic dirijat pe DN2B, in Cilibia, in urma unui accident rutier produs in aceasta seara. ,,Din primele date, se pare ca este vorba de o coliziune intre un camion de mare tonaj și un autovehicul, o persoana este evaluata medical la acest moment.” , transmite IPJ Buzau.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata de 30 aprilie, intre localitatile 2 Mai si Vama Veche, judetul Constanta, implicand rasturnarea unei masini.Potrivit primelor informatii oferite de SAJ Constanta, se presupune ca doua persoane ar fi putut fi raniteLa fata locului au intervenit resursele…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati in aceasta dimineata, prin apel la numarul 112 despre producerea unui accident rutier cu un autoturism rasturnat in canal, intre Cumpana si Agigea, judetul Constanta. Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru…

- Un accident grav a avut loc pe Autostrada A2 București - Constanța, in zona localitații Lehliu Gara, din județul Calarași. O persoana a murit și alte trei au fost ranite, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat. Traficul spre București este blocat.