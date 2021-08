(FOTO) Grav accident la ieșire din Rm. Sărat! Doi răniți Doi tineri au fost raniți, in urma unui accident produs in aceasta noapte, pe DN 2 E 85, la ieșire din Rm. Sarat catre Focșani. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre un camion de mare tonaj condus pe direcția Buzau catre Focșani de catre un șofer prahovean, in varsta de 46 de ani și doua autoutilitare staționate pe marginea drumului pentru remedierea unor defecțiuni.Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului uneia dintre autoutilitare, un barbat de 21 de ani, respectiv pasagerul din mașina acestuia, in varsta de 37 de ani, ambii din Vrancea. Persoanele… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

- O adolescenta de 18 ani și un tanar de 24 de ani, ambii din Ilfov, au ajuns la spital dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a lovit puternic de un camion staționat pe același sens de mers. Accidentul s-a produs la Poșta Calnau, iar din cauza acestuia traficul pe DN2 E85 s-a desfașurat cu dificultate…

- Traficul a fost dirijat pe DN2B(Șoseaua Spatarului), in municipiul Buzau, zona stației de carburant Petrom, in urma unui accident soldat cu doi raniți. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe direcția București catre Buzau, un șofer de 36 de ani, din Ialomița, a intrat…

- Astazi, 8 iulie a.c., in jurul orei 14.30, 4 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit cu 2 autospeciale de intervenție și modul SMURD (1 autospeciala de descarcerare și 1 ambulanța SMURD), la un accident rutier produs pe DN2 E85, intre localitațile Golești și Urechești. Pompierii…

- Traficul rutier a fost restricționat pe DN2 E85, in afara localitații Potarnichești, din cauza unui accident de circulație. Dupa coliziunea cu o duba, un autoturism s-a oprit in gardul unui imobil. Este vorba de o coliziune intre o autoutilitara condusa de un șofer in varsta de 37 de ani, din Vintila…

- Trafic rutier a fost dirijat pe DN2E85, in afara localitații Potarnichești, in urma unui accident de circulație. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre o autoutilitara condusa de un șofer in varsta de 37 de ani, din Vintila Voda și un autoturism condus de o…

- Traficul rutier din municipiul Ramnicu Sarat a fost restricționat sambata, pe strada Focșani, din cauza unui accident de circulație. Coliziunea s-a soldat cu ranirea a patru persoane. O autoutilitara condusa de un șofer de 51 de ani, din Vaslui, pe direcția Vrancea catre Buzau, a intrat in coliziune…