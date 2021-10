Trei adulti si un copil in varsta de un an au fost raniti, sambata, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitatii Nistoresti de pe Valea Prahovei. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a petrecut pe DN 1 pe sensul Brașov catre Ploiești, la kilometrul 114+650 metri, pe serpentinele de […] The post FOTO/ Grav accident in Prahova. Patru persoane, intre care un copil, au ajuns la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .