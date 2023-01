FOTO. Grav accident în Constanța. O refugiată din Ucraina a intrat cu maşina în plin într-un camion O refugiata din Ucraina a fost grav ranita intr-un accident produs, marți, pe DN 22 Constanta – Tulcea, dupa ce a intrat cu masina in plin intr-un camion. Accidentul s-a produs in jurul orei 13.00, la intersectia dintre DN 22 Constanta – Tulcea cu DC 86, drumul catre localitatea Sibioara, din judetul Constanta. Apelul la […] The post FOTO. Grav accident in Constanța. O refugiata din Ucraina a intrat cu masina in plin intr-un camion appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

