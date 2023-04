FOTO. Grav accident în Cluj. Două mașini s-au lovit frontal, o persoană a rămas încarcerată Trei persoane au fost transportate la spital, duminica dimineata, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, pe DN 1, in apropierea localitații Copaceni din judetul Cluj. In urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat, o victima incarcerata fiind scoasa de pompieri. Potrivit ISU Cluj, la locul accidentului au fost trimise doua autospeciale cu modul de descarcerare, […] The post FOTO. Grav accident in Cluj. Doua mașini s-au lovit frontal, o persoana a ramas incarcerata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul unui microbuz care circula pe ruta Onești-Bacau este cercetat pentru lovire și tulburarea ordinii și liniștii publice dupa ce a lovit o batrana cu pumnii in cap pentru ca nu voia sa se așeze pe scaun. Scena in care cei doi se certau a fost filmata de un pasager.Nimeni nu a mers sa-l opreasca…

- Zeci de masini de lux, in valoare de milioane de euro, au fost confiscate de inspectorii de la Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF. Potrivit ANAF, numai in data de 16 martie, inspectorii au verificat 37 de autovehicule cu numere temporare din alte state și 67 de platforme și…

- Trei persoane, dintre care doua arestate preventiv, sunt suspectate ca au indus in eroare firme de inchiriere a masinilor, folosind acte de identitate false pentru a intra in posesia unor autoturisme de lux si a le valorifica fara drept. Prejudiciul este de aproximativ 75.000 de euro. Politistii Directiei…

- Un roman de doar 33 de ani a fost gasit impușcat pe o strada rau famata din Roma, capitala Italiei. Martorii susțin ca barbatul a fost ucis cu cateva focuri de arma trase de o persoana aflata pe o motocicleta, in mers. Polițiștii banuiesc ca este vorba despre o rafuiala intre bandele de traficanți de…

- Italia și Germania au anunțat ca vor bloca planul Uniunii Europene, privind interzicerea producției de motoare cu ardere interna. Parlamentul European a aprobat, pe 14 februarie, un plan care anunța ca, in Uniunea Europeana, nu vor mai putea fi fabricate masini dotate cu motoare bazate pe ardere interna,…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- O femeie insarcinata in opt luni a fost lovita, joi seara, de o mașina, pe o trecere de pietoni din Capitala. Șoferul, un cetațean britanic, a fugit de la locul accidentului, fiind prins pe aeroportul din Cluj in timp ce incerca sa iasa din țara. Accidentul a avut loc pe strada Gura Caliței din Sectorul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineata, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic in localitati din cinci judete, dar si de ceata si vizibilitate redusa in zone din alte trei judete, valabile in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pana la ora 14:00,…