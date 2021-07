FOTO Grămezi de pești morți plutesc pe canalul Bega O mulțime de pești morți plutesc pe canalul Bega, in județul Timiș. Oamenii dau vina pe poluarea de la fermele din zona, dar reprezentanții Administrației Apele Banat spun ca de vina sunt caldurile excesive și ploile abundente. Peștii au fost gasiți in zona Utvin, de langa Timișoara. Nu e pentru prima data cand se intampla […] The post FOTO Gramezi de pești morți plutesc pe canalul Bega appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O mulțime de pești morți plutesc pe canalul Bega in județul Timiș. Oamenii dau vina pe poluarea de la fermele din zona, dar reprezentanții Administrației Apele Banat spun ca de vina sunt caldurile excesive și ploile abundente.

- Laura Alina Raluca Dragota, director general adjunct interimar al Direcției Generale Politici Publice, Strategii și Control Intern Managerial, a plecat din Guvern. Acesteia i-a incetat, luni, exercitarea cu caracter termporar a funcției publice de conducere, dar și detașarea in cadrul Secretariatului…

- Explozia a avut loc intr-un cartier rezidențial din din orasul chinez Shiyan, provincia centrala Hubei. Deflagrația a ucis 11 persoane si a ranit alte 37, aflate in stare critica, a relatat duminica postul de stat CCTV, transmite Reuters. Echipele de salvare au scos de sub daramaturi peste 100 de persoane,…

- Un incendiu de proportii a cuprins, sambata seara, fabrica Frigoglass din localitatea Sag, județul Timiș. Zeci de pompieri au intervenit in lupta cu flacarile, deoarece suprafața pe care s-a intins incendiul a fost de peste 10.000 de metri patrați. Au fost mobilizate 12 autospeciale de stingere cu apa…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, vineri, 113 decese, cea mai mare parte dintre acestea fiind persoane care au murit anul trecut, insa au fost comunicate abia acum, la cererea Ministerului Sanatații. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica s-au raportat, in ultimele 24 de ore, 225 de cazuri…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- Incidentul a avut loc in cel mai amre mall din Timișoara. O femeie care era insoțita de trei fetițe a fost alarmata de strigatele unei femei. A observat un barbat care fugea cu o poșeta in mana. Pentru ca a trecut pe lana ea, femeia, de una singura a incercat sa il opreasca. a fost […] The post O femeie…

- Dosarul “Ayahuasca” are urmari dramatice pentru romani cu boli grave, cu diagnostice considerate ireversibile, care sustin ca, dupa tratamentul cu cocktail-ul peruvian de plante, au avut imbunatațiri vizibile ale starii lor de sanatate. Oamenii cer acum ajutorul Ministerului Sanatații pentru legalizarea…