Un bazin cu 1.000 de litri de motorina s-a rasturnat dintr-o mașina chiar la iesirea dintr-o statie de carburanti din Tecuci. Combustibilul fusese cumparat de un barbat speriat de creșterea prețurilor la pompa. Pompierii au intervenit pentru a indeparta pericolul. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, pompierii intervin cu o autospeciala din cadrul Sectiei