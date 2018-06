Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Copilului readuce o competitie indragita si cu traditie in Cluj-Napoca: Festivalul International de Sah Lions, editia a IX-a. Turneul, organizat de Clubul Sportiv Pegas Cluj, in colaborare cu cluburile Lions clujene, are loc in perioada 1-3 iunie, la Casa de Cultura a Studentilor. Festivalul este…

- Ziua care da start verii este recunoscuta ca Ziua Copilului in mai multe țari din lume, inclusiv in Balcani. Așadar, suntem bucuroși sa primim toți tinerii. In primul rand, accesul nu-i o problema. Intrarea pentru copii sub 12 ani e complet libera! Iar ca o oferta super speciala, un parinte sau tutore…

- In zilele de 1 iunie si 2 iunie 2018, Teatrul pentru copii si tineret "Calutul de mare" va sustine spectacole in zona Piata Ovidiu din Constanta cu ocazia Zilei Internationale a Copilului, dupa cum urmeaza: VINERI, 1 IUNIE 2018, ORA 18.00 PUNGUTA CU DOI BANI, regia si scenariul: Cristian Mitescu, scenografia…

- Cei peste o mie de copii ocrotiti in asezamintele sociale ale Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia se pregatesc in aceasta perioada pentru a deveni „Strajeri ai Unirii”. Este vorba despre un proiect al Asociatiei Filantropia Ortodoxa Alba Iulia dedicat Anului Centenar, proiect care se va finaliza in…

- Clinica Dentara Petrus Dent lanseaza Campania Un zambet fericit si sanatos pentru copilul tau! Ziua Copilului va fi sarbatorita la Petrus Dent timp de doua saptamani cu reduceri de 50% pentru copii la serviciile stomatologice. Read More...

- Actorii Teatrului ”Tudor Vianu” știu bine ca se apropie Ziua Copilului, așa ca cele mai multe spectacole din acesta saptamana le sunt dedicate celor mici. Mai exact, este vorba despre trei din cele patru piese programate in aceasta saptamana: Marți, 22 mai, Sala Mare, ora 11,00 – ”CINCI FETE DE POVESTE”…

- Anul acesta, Ziua Copilului vine un pic mai devreme cu un eveniment sportiv unde micii iubitori de mișcare sunt invitați sa aleaga una din cele doua probe ale concursului... The post Concurs de alergare și ciclism pentru copii, la Timișoara. Participarea este gratuita appeared first on Renasterea banateana…