- Atacantul roman George Puscas a reusit un hat-trick de senzatie, in doar sase minute, pentru Reading, care a invins-o cu 3-1 pe Wigan, sambata seara, in deplasare, in etapa a 19-a a ligii secunde engleze de fotbal. Gazdele au deschis scorul prin Joe Garner (34), dar Puscas a egalat in min. 79, din penalty,…

- Pe pagina de Facebook a deputatului PNL Pavel Popescu a fost postat joi un mesaj adresat companiei Huawei, careia i se cere sa „înceteze orice tentativa de intimidare”. Mesajul a fost șters la scurt timp.„Amintesc firmei HUAWEI ca sunt un ales, demnitar al statului român.…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol pentru formatia Reading, care a terminat la egalitate cu Queens Park Rangers, 2-2, marti seara, la Londra, intr-o partida din etapa a 13-a a ligii secunde engleze de fotbal. Nahki Wells a deschis scorul pentru gazde (29), dar Puscas a egalat…

- ​Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a criticat în termeni duri prestația României din meciul cu Insulele Feroe, disputat sâmbata seara, scor 3-0, în preliminariile EURO 2020, transmite Mediafax.De asemenea, Ștefan și-a îndreptat…

- George Pușcaș a reaparut printre titularii lui Reading, dupa ce managerul Jose Gomes afirmase ca a fost nemulțumit și l-a trecut rezerva dupa intoarcerea de la naționala, dar atacantul roman a inșelat așteptarile la Reading, invinsa acasa Blackburn (1-2). Atacantul roman, integralist in cadrul acestei…