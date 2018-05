​FOTO Gara de Nord - Vechea tabelă de Sosiri/Plecări a fost nlocuită cu una modernă ​Vechea tabela principala de Sosiri/Plecari din gara de Nord a fost inlocuita cu una moderna, ca parte a unui proiect de schimbare a sistemului electronic pentru informarea calatorilor. Alte cateva tabele mari au inceput sa fie instalate in mai multe locuri din gara și cate doua panouri mai mici au fost instalate pe fiecare dintre cele 14 linii. Tabela principala a devenit cunoscuta in randul calatorilor mai ales pentru intarzierile afișate. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

