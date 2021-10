Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au tras mai multe focuri de arma pentru a opri un autoturism al carui sofer nu se conformase semnalului agentilor. Unul dintre pasageri a fost impuscat, fiind internat in spital. Politia Cluj face cercetari pentru vatamare corporala din culpa si conducere fara permis, dar verifica si modul…

- Directorul general si presedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipeaza ca lumea va reveni la viata normala in decurs de un an, dar este necesara vaccinarea anuala a populației impotriva Covid-19. “Intr-un an cred ca vom putea reveni la viata normala”, a spus Bourla intr-un interviu acordat emisiunii…

- O porțiune dintr-un pod in construcție s-a prabușit, vineri, in Mumbai, India, intr-o zona unde sunt cladiri de afaceri și restaurante de top. 14 persoane au fost ranite ușor. Incidentul s-a petrecut in zona Bandra Kurla din Mumbai, la ora 4.40, au informat autoritațile. Paisprezece persoane au suferit…

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-o gospodarie din Olanda. O gaina a fost atacata de un șoim, iar un cocoș a reacționat rapid luandu-se la tranta cu șoimul. Salvarea le-a venit de la o capra care a reușit sa alunge pasarea urișa. Incidentul a fost surprins de o camera video de supraveghere,…

- Incidentul a avut loc chiar in timp ce asistenta ajuta medicul in timpul unei intervenții chirurgicale. O lampa de sterilizare cu ultraviolete s-a desprins din perete și a cazut in capul femeii care s-a dezechilibrat și a cazut. Pentru ca femeia a spus ca se simte bine, a ramas in continuare in operașie.…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul. Starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. Incidentul arata, insa, cat de tensionata…

- Pilotul cursei Tarom de la Amsterdam a leșinat cu puțin timp inainte de aterizare. I s-a facut rau, i-a comunicat comandantului starea lui, apoi și-a pierdut conștiența. Pilotul a alertat turnul de control, declanșand procedura de urgența. Incidentul a avut loc aproape de Aeroportul Otopeni. In cateva…

- Pilotul cursei Tarom de la Amsterdam a leșinat cu puțin timp inainte de aterizare. I s-a facut rau, i-a comunicat comandantului starea lui, apoi și-a pierdut conștiența. Pilotul a alertat turnul de control, declanșand procedura de urgența. Incidentul a avut loc aproape de Aeroportul Otopeni. In cateva…