FOTO Galeria vedetelor ce fac spectacol pe plajă, în bikini! Costumul de baie a devenit oficial ținuta de vară Pentru multe vedete, costumul de baie a devenit oficial ținuta de vara. Temperaturile neobișnuit de ridicate le-a scos la balaceala, oportunitate ca frumoasele sa-și etaleze mandre formele. Sfarșitul lui iulie ofera zile ideale pentru plaja iar frumoasele țarii au inceput sa defileze nu doar pe nisip ci și in online, pentru a strange laude și din partea celor ce nu avut privilegiul sa le intalneasca in costume de baie la piscina ori la malul marii. Galeria vedetelor ce fac spectacol pe plaja Multe s-au prins in competiția acerba, aceea de a strange cat mai multe like-uri pe paginile lor de socializare,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

