Stiri pe aceeasi tema

- Rareș Condrea este elev in clasa a XI-a la Automatizari, in cadrul Colegiului „Gheorghe Balș‟ Adjud. De curand, adolescentul, sub coordonarea doamnei ing. Apostu Tatiana, a realizat un robot prevazut cu o camera video, acesta putand fi controlat cu ajutorul telefonului, tabletei sau a calculatorului.…

- Școala „Mareșal Alexandru Averescu” din Adjud a gazduit la finele saptamanii trecute proiectul educațional ,,Cu drag, iubitei Toamne!”. Activitatea a fost gazduita in biblioteca unitații de invațamant, iar elevii clasei a V-a, coordonați de profesoara Severin Florentina, și elevii clasei a IV-a, coordonați…

- Victoria – CSM Adjud 1946 2-0 (0-0) Primul derbi pentru titlul județean la fotbal, a opus sambata, 12 noiembrie, de la ora 15:00 pe stadionul din Gugești, formația locala Victoria și CSM Adjud 1946. Atmosfera de meci special, cu echipele insoțite de copii la intrarea pe teren, tribuna plina și cu invitați…

- Peste 150 de parinți ai elevilor de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea” din Adjud, dar și cadrele didactice ale unitații școlare, au participat la finele saptamanii trecute la activitatea „Imbunatațirea relației parinte-copil”. Activitatea s-a desfașurat la Casa de Cultura „Tudor Vornicu” din Adjud,…

- Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu”, din Dumbraveni, a gazduit zilele trecute „Caravana Rurala Bucurie in Mișcare”, acțiune derulata in colaborare cu Kaufland și Primaria Comunei Dumbraveni. Caravana Rurala are ca tema importanța sportului pentru viața, participanți fiind elevii Școlii Gimnaziale…

- La data de 18 octombrie, in jurul orei 11.45, un barbat, in varsta de 61 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Adjud – Focsani, a efectuat um viraj la stanga pentru a patrunde pe un drum agricol, moment in care a intrat in coliziune cu un autoturism condus […] Articolul…

- ???????????????????????? ????????ș???????? ???????????????????????????? ș???? ????????????????????????ț???????? “Centrul de Analiza si Inovare Economica Sociala“ (CAIES) i???? ???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????? ș???? ????????????????????????…