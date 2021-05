Sorin Ceacar a postat pe facebook un anunț al Primariei Sectorului 4 privind parcarea mașinilor. Postarea sa adevenit virala nu datorita mesajului transmis ci pentru ca internauții au remarcat imediat ca purtatorul de cuvant al PSD Sector 4 avea deschise pe desktop un site de filme porno și unul de pariuri, potrivit newsweek. Intr-o postare […] The post FOTO Gafa monumentala a purtatorului de cuvant PSD, Sector 4. Un mesaj postat pe facebook a aratat ca avea deschis un site de filme porno appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .