Stiri pe aceeasi tema

- Maria Ghiorghiu continua sa faca declarații in legatura cu ceea ce a vazut despre Covid-19. Potrivit spuselor sale, romanii nu au motiv de ingrijorare, deoarece in țara noastra nu vor exista morți din cauza virusului ucigaș din China.

- ​Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, în ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus care a lovit din plin omenirea.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa participe la maratonul de la Bath. Deși premierul Boris Johnson a spus ca…

- Ce se intampla acum pe continentul nostru are valoarea unui test gigantic care pune la incercare capacitatea de rezistenta si pregatirea pentru supravietuire in conditii grele, posibil chiar extreme, a tuturor sistemelor noastre sociale, per ansamblu a lumii in care traim, dar, in aceeasi masura, a…

- CORONAVIRUS, OPRITA DE SERIE A // Dupa ce liderul lazial Claudio Lotito a cerut ca echipele sa se intoarca la antrenamente, Andrea Agnelli, boss-ul lui Juventus, l-a atacat: „Te gandești doar la clasament, nu la sanatatea jucatorilor tai”. Chiar daca s-a vorbit și de varianta ca intrecerile naționale…

- E JALE! Inchisoare de pana la 21 de ani pentru romanii și italienii care fac asta, in plina pandemie de coronavirus! „Ordinul e clar!” Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta…

- In aceasta seara, in curand, de la ora 21.00, la Ploiești TV, realizatorul și, totodata, moderatorul emisiunii saptamanale dedicata turfului autohton, Marian Pușcaș, unica din Romania din acest moment, va bifa un nou episod, la care ii va avea drept invitați de marca, din sfera trapului, pe ploieștenii…

- Suporterii Politehnicii Timișoara, ocupanta locului x11 Romania a depașit 50 de cazuri confirmate de Coronavirus, iar temerile sunt din ce in ce mai mari. Cozile la magazine și farmacii sunt interminabile, iar batranii sunt expuși. Supoterii echipei de fotbal din Timișoara s-au inspirat dintr-o inițiativa…

- Romanii din Italia și cetațenii italieni care au simptome de coronavirus risca sa fie condamnați la 21 de ani de inchisoare, la fel ca acuzații de omor, daca nu respecta carantina și provoaca decesul cuiva.