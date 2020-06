Stiri pe aceeasi tema

- Majda Aboulumosha, colega lui Andrei Ștefanescu la Antena Stars, se afla in carantina, dupa ce a intrat in contact cu acesta in timpul emisiunii. Prezentatoarea tv a declarat ca se afla acasa și nu are simptome de COVID. „Sunt in carantina, izolata acasa. Ma simt foarte bine, n-am absolut niciun simptom…

- Gabriela Cristea, in varsta de 45 de ani, are o familie minunata, cu doi copii si o cariera de succes. Vedeta a reusit sa slabeasca si arata din ce in ce mai bine. Urmaritorii prezentatoarei TV au observat faptul ca aceasta a reusit sa scape de kilogramele acumultate pe perioada sarcinii si…

- Super moment in direct, in timpul unei emisiuni la Antena Stars! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, iar toți oamenii din platou au ramas cu gura cascata atunci cand au vazut ce a facut prezentatorul.

- Gabriela Cristea le-a facut o surpriza de suflet fanilor. Frumoasa prezentatoare de la „Antena Stars” a facut o dezvaluire emoționanta, impresionandu-și toți fanii de pe rețelele de socializare.

- Gabriela Cristea este fara indoiala una dintre cele mai frumoase și apreciate prezentatoare tv de la noi din țara. De curand, vedeta de la Antena Stars a reușit sa șocheze pe toata lumea cu o apariție inedita. Nu ai mai vazut-o așa niciodata!

- In plina pandemie de coronavirus și la mai bine de osaptamana de cand Romania a intrat in carantina totala, vedetele sereinventeaza. Este și cazul Gabrielei Cristea, care a devenit gazda unui show culinar,in mediul online. Din cauza pandemiei de coronavirus, vedeta este nevoita sa stea acasa, iar aceasta…