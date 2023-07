FOTO. Furtunile au făcut ravagii în vestul țării: copaci căzuți peste case, acoperișuri smulse de vânt Pompierii din judetele Arges si Valcea au intervenit, in ultimele ore, in mai multe localitati in care vantul puternic a dezradacinat si rupt copaci, arborii blocand drumuri sau cazand peste case sau peste rețelele de electricitate. Astfel, in judetul Arges, rafalele de vant au doborat copaci, care au blocat strazi in localitatile Moraresti, Maracineni, Barla, […] The post FOTO. Furtunile au facut ravagii in vestul țarii: copaci cazuți peste case, acoperișuri smulse de vant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

