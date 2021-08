Stiri pe aceeasi tema

- Prapad in Baia Mare din cauza vremii extreme. O furtuna a smuls mai mulți copaci din radacini iar un acoperiș a fost smuls din radacini de rafalele de vant și a avariat mai multe mașini. Un barbat a avut nevoie de intervenția medicilor dupa ce un arbore a cazut peste el. Furtuna a avut loc luni…

- O furtuna puternica a avut loc in București, miercuri seara. O antena GSM de mari dimensiuni a cazut pe doua locuințe. Doua persoane au fost ranite. Mai mulți copaci s-au prabușit peste mașini. ACTUALIZARE. Doua femei au fost transportate la spital. Este vorba despre o femeie de 70 de ani, care a fost…