FOTO Furtuna a făcut ravagii în Victoria: Acoperișuri smulse, maşini avariate şi morminte distruse Furtuna si ploile torentiale de joi noapte, au produs pagube insemnate si in orasul Victoria . Potrivit primarului orasului Victoria, Camelia Bertea , a transmis vineri, ca furtuna a smuls copaci, acoperișuri, țigle, au fost avariate mașini, iar un brad foarte inalt a cazut in cimitir și a distrus mai multe morminte. „Furtuna de azi-noapte (n.r.- joi) a provocat pagube destul de mari in oraș. A smuls copaci, acoperișuri, țigle, au fost avariate mașini, a fost afectata rețeaua de iluminat și de fibra optica, iar un brad foarte inalt a cazut in cimitir și a distrus mai multe morminte, printre care… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

