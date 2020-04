Stiri pe aceeasi tema

- Distanțarea sociala lasa loc infractorilor sa-și faca de cap. O banda de hoți care ar dispune de dotari speciale a dat o spargere cu un prejudiciu uriaș la un depozit de produse fitosanitare din județul Buzau. Directorul societații spune ca infractorii ar fi avut inclusiv haine termoizolatoare, pentru…

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, alaturi de jandarmi, politisti locali și militari au desfașurat joi acțiuni pe raza municipiului Buzau și Secției de poliție rurala Maracineni, pentru verificarea modului de respectare a reglementarilor legale instituite in aceasta perioada…

- Daca tot stam acasa, haideți sa ne votam talentele on-line! Solista de muzica folclorica din Buzau Claudia Colniceanu este una dintre vocile care ne reprezinta cu succes pe plan național, aducand acasa numeroase trofee și premii de la concursurile muzicale. In pauza pe care toți artiștii au luat-o din…

- Obligat sa iși suspende activitatea din cauza pandemiei de coronavirus, Teatrul „George Ciprian” incearca sa pastreze legatura cu publicul tanar. Astfel, reprezentanții teatrului buzoian provoaca elevii din județ sa redacteze o poveste sub forma unei scurte piese de teatru, in versuri etc. Cele mai…

- In județul Buzau se afla in carantina 57 de persoane, iar pentru alte 1764 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu. Menționam ca mai exista locuri disponibile pentru carantinarea persoanelor care vin din zone de risc, cu posibilitatea de extindere a capacitații, au anunțat reprezentanții…

- • HC Buzau – Potaissa Turda 31-32 (16-17) HC Buzau a pierdut din nou puncte pretioase si a ajuns sa tremure acum si pentru penultima pozitie in clasament. Intr-o partida in care au fost clar dezavantajati de deciziile de arbitraj, handbalistii buzoieni au cedat la limita, la Sala Sporturilor, in fata…

- „Comorile” Buzaului sunt promovate in aceasta perioada la Targul National de Turism al Romaniei, organizat de ROMEXPO Bucuresti unde Consiliul Judetean Buzau participa in perioada 20-23 februarie 2020. Anul acesta, Judetul Buzau vine cu o amenajare speciala, centrata pe promovarea atractiilor turistice…

- 19 dintre cele 25 de Ordonanțe de Urgențe de Urgența adoptate noaptea, ca hoții, de miniștrii Cabinetului Orban, nu indeplinesc condițiile de legalitate prevazute de lege. Dintre toate 25 insa, cea mai grava este ordonanța pompos prezentata drept „reforma liberala a sanatații”. In realitate, o privatizare…