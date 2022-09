FOTO Fuga rușilor de mobilizare, văzută din satelit la granița cu Georgia Imaginile din satelit oferite de Maxar Technologies arata ca duminica erau cozi nesfarsite de masini pe partea rusa a granitei cu Georgia, relateaza CNN. Maxar Technologies sustine ca imaginile care prezinta partea cea mai nordica a tarii arata masini care se intind pe aproximativ 16 kilometri in nordul punctului de trecere a frontierei si adauga ca ”aglomeratia in trafic a continuat probabil mai la nord de zona fotografiata”, notaza news.ro. Potrivit CNN, imaginile si videoclipurile de pe retelele sociale care infatiseaza punctul de trecere a frontierei dintre Rusia si Georgia au aratat, luni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

