Stiri pe aceeasi tema

- Alpha Medical va furniza materiale sanitare pentru SMMIT, Unitatii Militare 02175 Spitalul Militar Constanta . Unitatea Militara 02175 Spitalul Militar Constanta a incheiat un contract de furnizare materiale sanitare.Denumirea completa a proiectului atribuit este Materiale sanitare pentru SMMIT Constanta.…

- Zona de agrement din stațiunea balneoclimaterica Sacelu, Gorj, aflata in administrarea Complexului Energetic Oltenia (CEO), va putea fi deschisa, incepand cu 1 august 2020. Baza de agrement, care dispune de patru bazine in aer liber, namol terapeutic și plaja, a beneficiat de investiții alocate de CE…

- Bulișor merge cu tatal sau la magazin, cand vede niste femei la coltul strazii imbracate sumar si il intreaba ce sunt alea. Tatal ii raspunde: – Fiule, astea sunt femeile care ne aduc fericire! Bulisor nu zice nimic si merge acasa, iar pe furis ia niste bani din pusculita si pleaca la doamnele cu fericirea,…

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite...

- Academia Navala "Mircea cel Batran" UM 02192 Constanta a atribuit un contract de achizitie alimente. Firmele care se vor ocupa de furnizarea alimentelor sunt Geocor Trade Imp Exp SRL si Ama Fruct CP SRL.Academia Navala "Mircea cel Batran" UM 02192 Constanta a atribuit un contract de achizitie alimente…

- Biblioteca Județeana „George Barițiu” din Brașov a lansat in sistemul de achiziții publice anunțul privin achiziția de carte. Valoarea estimata a contractului de furnizare de carte in limba romana este de 1550.000 de lei, inclusiv TVA. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare…

- Cu un numar imens de laptopuri ieftine disponibile, poate fi dificil sa faceti alegerea corecta, fix atunci cand aveti cea mai mare nevoie de ea. Vom incerca sa va usuram munca, listand cele mai bune tipuri de laptopuri ieftine, accesibile, dar cu o performanta care sa merite investitia.Un numar fara…

- Primaria Craiova cumpara aranjamente florale, buchete și coșuri de flori. Florile și aranjamentele ii sunt necesare pentru diverse evenimente, premieri, aniversari și vizite. Valoarea estimata este intre 24.126,45 si 36.189,63 lei fara TVA. Contractul ar urma sa se incheie pe o perioada de mai multe…