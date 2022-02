Jucatorii straini legitimati la Dinamo Kiev si Sahtior Donetk, insotiti de familii, au intrat, in noaptea de duminica spre luni, in Romania, prin Vama Albita, a anunțat Federația Romana de Fotbal. Printr-o actiune comuna cu federatia din Ucraina si cu cea din Republica Moldova, Federatia Romana de Fotbal, cu sprijinul autoritatilor, din țara, a reusit […] The post FOTO/ Fotbalistii straini din Ucraina, aduși la Bucuresti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .