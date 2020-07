FOTO Fonduri de la guvern pentru refacerea infrastructurii distruse de ploile abundente Autoritatile din judetul Buzau au incheiat inventarierea pagubelor produse de ploile torentiale care au cazut zile in sir, in luna iunie, si au produs pagube de zeci de milioane de lei. Precipitatiile au distrus drumuri judetene si locale, au subrezit un pod dar si mai multe podete, ingreunand circulatia rutiera si izoland temporar unele localitati. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

