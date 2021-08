Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a avut, luni, la Kiev, o intrevedere cu omologul ucrainean, Denys Shmyhal, context in care a reiterat disponibilitatea tarii noastre de a avansa cooperarea bilaterala si a exprimat dorinta Romaniei de a fi asigurata respectarea drepturilor persoanelor apartinand minoritatii…

- Premierul Florin Cițu, aflat la Kiev pentru a participa la summitul de lansare al „Platformei Crimeea”, a avut o intalnire, pe care o caracterizeaza drept „foarte buna”, cu secretarul pentru energie al SUA, Jennifer Granholm.

- Premierul Florin Citu a discutat, luni, la Kiev, cu secretarul pe Energie al Statelor Unite ale Americii, Jennifer Granholm, despre parteneriatul cu SUA pentru proiectele nucleare si despre angajamentul Romaniei in privinta cooperarii pe zona de energie, in cadrul unei intrevederi care a avut loc…

- „Am avut o intalnire foarte buna cu secretarul pe Energie al Statelor Unite ale Americii, in marja summitului inaugural al Platformei Crimeea. Printre altele, am discutat cu Jennifer Granholm despre parteneriatul cu SUA pentru proiectele nucleare si despre angajamentul Romaniei in privinta cooperarii…

- Premirul Florin Cițu a declarat, la deschiderea Summitului de lansare a Platformei internationale Crimeea, ca Romania susține implementarea politicii de nerecunoastere a anexarii „ilegale” a Crimeii de catre Federatia Rusa, informeaza Agerpres . Florin Cițu a precizat ca Romania se alatura Platformei…

- Premierul Florin Citu afirma ca investitiile in sectorul energiei nucleare civile din Romania, respectiv in dezvoltarea proiectelor nuclearo-energetice de la Cernavoda, sunt vitale, subliniind importanta participarii la aceste programe a partenerilor canadieni si americani. …

- Premierul Florin Citu a purtat, marti, telefonic, o convorbire cu secretarul pentru Comert al SUA, Gina Raimondo, in cadrul careia a reiterat angajamentul Romaniei fata de agenda comuna cu Statele Unite de "prosperitate si democratie". "S-a discutat despre oportunitati strategice in contextul…

- Anthony Blinken, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), a solicitat, vineri, Chinei, sa arate ca este dispusa sa coopereze și sa dea dovada de transparența legat de subiectul ce privește originea coronaviruslui. In contextul in care Washingtonul incearca sa stabileasca daca noul coronavirus…