FOTO Florin Cîțu, după numărul record de voturi împotriva sa: Binele învinge! Florin Cițu a devenit premierul care a strans cele mai multe voturi impotriva sa, la o moțiune de cenzura! 281 de parlamentari au votat moțiunea depusa de PSD impotriva premierului PNL. Cițu a ramas premier interimar, cu puteri restranse. Insa, pe Instagram, premierul liberal a transmis un mesaj, in seara zilei in care a ramas fara fara puteri depline: ”Binele invinge!”, a scris Cițu. Citește și: Rareș Bogdan are informații din culise: PNL nu renunța la Florin Cițu și o spun extrem de raspicat . Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

