Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele PNL, Florin Citu, anunta ca a discutat cu Insarcinatul cu Afaceri al SUA David Muniz despre parteneriatul strategic dintre cele doua state si modalitati de a promova interesele reciproce in domeniile energiei, reformei justitiei si securitatii regionale. Fii la curent cu cele…

- Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti pune la dispozitia refugiatilor din Ucraina cazare si hrana, informeaza un comunicat de presa al institutiei de invatamant superior. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In urmatoarele zile, in București va ninge și va fi frig, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Liderul PNL Florin Cițu cere sancțiuni dure la adresa Rusiei. Acesta vrea ca Romania și statele membre UE sa blocheze orice tranzacție financiara a afaceriștilor ruși. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Mii de femei și copii au fugit din calea razboiului din Ucraina și s-au refugiat spre Romania. Majoritatea barbaților au ramas in Ucraina pentru a-și apara țara, in fața invaziei rusești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Conceptul „Love Lost, Bucharest” cauta povesti despre pierdere, dezamagire sau neimplinire in dragoste si obiectele reprezentative pentru aceasta stare, pentru a fi expuse intr-o expozitie de arta in perioada 6 - 29 mai, la Galeria Strata din Bucuresti, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- In PNL este suparare mare, dupa ce liberalii s-au gasit in situația in care premierul Nicolae Ciuca, membru al PNL, le-a luat apararea miniștrilor PSD și, mai mult decat atat, l-a criticat pe Dan Vilceanu (PNL). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…