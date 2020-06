Stiri pe aceeasi tema

- Pe Lora și Ionuț Ghenu ii cunoaște toata lumea. Ii puteți vedea la televizor sau pe rețelele de socializare, insa puțini știu secretele din viața lor de cuplu. Cantareața a spus lucrurilor pe nume și marturisit cateva detalii pe care nu le-ați fi banuit pana acum!

- Mama lui Neymar a decis sa se desparta de tanarul de 23 de ani, la doar 13 zile dupa ce facuse relatia publica. Aceasta si-a facut publica relatia printr-o postare pe Instagram, iar Neymar si-a aratat sprijinul pentru povestea de dragoste a celor doi. Potrivit SportBible, rapoartele din Brazilia…

- Criminalul susține, pe de o parte, ca penitenciarul in care este inchis nu ii ofera condiții decente de detenție, iar pe de alta parte, ca locul lui nu este in pușcarie, ci intr-un spital de nebuni, scrie Spynews.ro. Citeste si: Surpriza! Oana Radu se marita cu antrenorul ei de fitness, la…

- Dani Oțil face un anunț de ultima ora! NU se poate, nu se poate! Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani susține ca nunta cu iubita sa a amanat-o din cauza unor evenimente tumultoase care au dat peste cap echilibrul din relație și nu numai

- Anamariei Prodan are o influenta tot mai mare la Rapid. Marti, gruparea giuleșteana a anunțat oficial ca l-a cooptat pe Ion Manu, fost portar, cu 290 de meciuri in tricoul Rapidului. Acesta e și el impresariat de Anamaria Prodan, cea care l-a reprezentat in litigiul pe care l-a avut cu Dunarea Calarași.…

- Intrunit in sedinta publica din data de 03.03.2020, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - amenda de 200.000 de lei postului Pro 2, pentru incalcarea prevederilor art. 35 alin. (1)…