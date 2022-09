Primarul din Maracineni, Nicolae Dascalu, a fost surprins astazi in stația de calatori de la Teatrul ”Al. Davila” cand iși cumpara bilet de autobuz pentru linia Pitești-Maracineni, linie deschisa in contextul asocierii la zona metropolitana. Citește și: Primele curse cu autobuzul in zona metropolitana: la Bradu și Maracineni Va reamintim ca, tot astazi, Primaria Pitești […]