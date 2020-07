Stiri pe aceeasi tema

- Atalanta a condus in minutele 16 si 81 pe tabela in deplasarea de la Torino. Cristiano Ronaldo a marcat dubla din penalty Juventus pastreaza un avans de opt puncte si este lider in Italia, relateaza mediafax.Scorul a fost deschis in minutul 16 de Atalanta, dupa ce Gomez i-a pasat decisiv lui…

- Daca Franta, Olanda, Scotia au renunțat, temporar, la competițiile sportive, tari precum Germania, Italia, Spania, dar si Romania au reluat concursurile. In ceea ce priveste Liga Campionilor si Europa League, UEFA a decis sa schimbe formatul, potrivit Mediafax.Meciurile din optimi se vor juca…

- Cristiano Ronaldo are patru copii, doi baieti si doua fetite. Recent, starul portughez a postat pe Instagram o poza cu cele doua fetite cu mesajul: „Ma indragostesc de fiecare data cand le vad”, potrivit Mediafax.Cristiano Ronaldo este un familist convins. In pauza competitionala, cauzata…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ieșit din izolarea la domiciliu și a revenit, marti, la antrenamentele echipei Juventus. Atacantul portughez a reluat pregatirea dupa 72 de zile de pauza, anunța MEDIAFAX.Cristiano Ronaldo a iesit din izolarea la domiciliu. Dupa o absenta de 72 de zile, perioada…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) s-a intors in Italia pentru a relua pregatirile alaturi de Juventus, insa se vede nevoit sa stea 14 zile in carantina inainte de asta. Dupa aproximativ doua luni petrecute in Madeira, Portugalia, starul lusitan s-a intors la Torino luni, unde va fi plasat in carantina timp…

- Cristiano Ronaldo se intoarce luni din Portugalia la casa lui din Torino, Italia. Jucatorii echipei Juventus vor relua antrenamentele pe teren, individuale, potrivit Mediafax.Campioana Italiei revine pe teren. Marti si miercuri jucatorii echipei Juventus vor relua antrenamentele individuale…

- Cristiano Ronaldo se va intoarce in Italia saptamana viitoare. Starul echipei Juventus, care a locuit, pe perioada pandemiei, in Portugalia, poate scapa de carantina. Conducerea clubului din Torino vrea sa testeze de coronvirus toti jucatorii, inaintea reluarii antrenamentelor, potrivit Mediafax.Conducerea…

