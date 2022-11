Stiri pe aceeasi tema

- Importantul secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, se afla miercuri la Teheran pentru consultari cu oficiali iranieni pe probleme de securitate, a anunțat agenția de presa TASS, potrivit Reuters. „La Teheran, Patrușev va avea programate consultari de securitate ruso-iraniene…

- Iranul a promis ca va furniza Rusiei rachete sol-sol, pe langa mai multe drone, au declarat pentru Reuters doi oficiali iranieni de rang inalt și doi diplomați iranieni, o mișcare care este de natura sa infurie Statele Unite și alte puteri occidentale, potrivit Reuters. Un acord a fost convenit pe 6…

- Cel puțin 11 persoane au fost ucise și alte 15 au fost ranite la un poligon rusesc din regiunea Belgorod, cand doi atacatori ucraineni au deschis focul asupra unui grup de voluntari care doreau sa lupte in Ucraina, a anunțat agenția de presa RIA, potrivit Reuters. Ministerul Apararii a comunicat ca…

- Two top European Commission officials called on Tuesday for joint borrowing by the 27-nation European Union to finance a response to the energy price crisis that is threatening to plunge the bloc into recession, according to Reuters. In an op-ed in the Irish Times, European Economic Commissioner Paolo…

- Coreea de Nord a adoptat o lege care o autorizeaza sa efectueze un atac atomic preventiv si care declara „ireversibil” statutul tarii de putere nucleara, relateaza presa de stat, citata de AFP. „Daca sistemul de comanda si control al fortei nucleare nationale este in pericol de a fi atacat de forte…

- Serviciile secrete americane considera ca Moscova cumpara muniție pentru artilerie din Coreea de Nord, a relatat New York Times. Informația vine in contextul in care recent s-a aflat și ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana, transmite Reuters. Oficiali guvernamentali americani…

- Doi angajati ai ambasadei Rusiei au murit luni intr-o explozie in apropiere de misiunea diplomatica a tarii la Kabul, a anuntat Ministerul rus de Externe, precizand ca exista de asemenea „raniti in randul cetatenilor afgani”, potrivit Reuters si AFP. Anterior, agentia rusa oficiala de presa RIA a relatat…