Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba ii declarE rEzboi lui Brigitte NEstase! Fosta iubire a lui Nicolae Gu:E sus:ine cE aceasta nu face parte din grupul penticostalilor, iar lucrurile ~pEcEtoase pe care le-a fEcut nu i-ar fi permis sE fie in aceastE zonE a credin:ei.

- Dana Roba a comentat pe fondul scandalului dintre Brigitte NEstase "i fostul amant, avand doar cuvinte grele la adresa so:iei lui Ilie NEstase. Fosta iubitE a lui Nicolae Gu:E a fEcut-o praf pe Brigitte, spunand cE "ii face de ras familia penticostalE" "i astfel a inceput sE ardE un foc mocnit intre…

- Fosta iubita a lui Nicolae Guța, Dana Roba, care intre timp a trecut la religia penticostala dupa ce s-a casatorit, tuna și fulgera la adresa lui Brigitte Sfat, pe motiv ca se abate de la dogmele bisericii. (Reduceri mari la jocuri PC) Nu este pentru prima oara cand Dana Roba o ataca public pe Brigitte.…

- Dana Roba are un soț model. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a vorbit despre relația cu tatal fetelor sale, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. “Sunt bine. Sunt foarte bine. Nu mai fac niciun copil. Am facut doi in acelasi an. Nu sunt nici cat Oana roman, dar nici… E foarte greu sa iti mai revii…

- La aproape o luna de cand a fost internata de urgența la spital, Andreea Raicu a acceptat invitația de a fi prezenta in cadrul emisiunii moderata de Teo Trandafir. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Fosta prezentatoare TV a vorbit in cadrul interviului despre…

- Dupa ce fiul ei minor, Cristian Ionuț, a fost condamnat zilele trecute pentru șantaj, cerandu-i bani unui tanar pentru a nu divulga imagini compromițatoare cu acesta, Leta Ilie a mers sa petreaca minivacanța de 1 Mai, in cluburile din nordul litoralului romanesc. Fosta soție a lui Sabin Ilie, fost…

- Andreea Spataru a nascut un baiețel perfect sanatos. Fosta asistenta tv a adus pe lume cel de-al doilea copilaș și a facut publica prima imagine cu micuțul. Blondina arata foarte bine și este extrem de fericita. Andreea Spataru a nascut și se simte excelent! La doar cateva ore dupa ce a adus pe lume…