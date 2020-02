Stiri pe aceeasi tema

- De cand a devenit tata, Cristian Daminuța este cel mai fericit barbat. La o luna de cand baiețul sau a venit pe lume, fotbalistul a ținut sa transmita un mesaj emoționant pe contul sau de socializare insoțit de o fotografie ce a strans in doar cateva momente mii de aprecieri.

- Fosta sotie a lui Cristi Borcea radiaza de fericire! Mihaela a decis sa-si exprime sentimentele pe care le nutreste pentru iubitul sau pe retelele de socializare, in luna iubirii! Reactiile au fost pe masura.

- Sarbatoare mare in familia Maxer! Fetita Deei si a lui Dinu Maxer implineste astazi patru luni. Parintii micutei sunt in culmea fericirii, dovada fiind mesajul emotionant pe care celebra dansatoare l-a impartasit cu fanii sai, pe retelele de socializare, bucurandu-i in acelasi timp si cu o fotografie…

- Sarbatoare mare in familia Elenei Gheoghe! Astazi, tatal cantaretei isi sarbatoreste ziua de nastere, iar vedeta i-a transmis un mesaj extrem de emotionant, pe care a tinut sa-l impartaseasca si fanilor.

- Andra si Catalin Maruta sunt un model demn de urmat pentru toate cuplurile din tara. Astazi, sotul cantaretei si-a aniversat ziua de nastere, iar artista a avut un mesaj extrem de emotionant pentru acesta.

- Andreea Marin și-a surprins fanii de pe contul desocializare, dupa ce a publicat un colaj cu fotografii in care apare Violeta.Fetița vedetei și a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 12 ani. „12 ani de iubire necondiționata... La mulți ani, Violetamea! ❤", a scris Andreea Marin, in dreptulfotografiei cu…

- Clipe de fericire in familia Borcea. Fiul cel mare al lui Cristi si al Mihaelei Borcea a implinit ieri frumoasa varsta de 22 de ani. Iata alaturi de cine si-a petrecut Patrick ziua de nastere si ce mesaj emotionant a primit din partea mamei lui.