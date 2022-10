Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 5 ani, din satul Corbeni, din judetul Braila, disparuta de acasa vineri dupa amiaza, a fost gasita sambata noapte, intr-o ferma situata la circa un kilometru fata de domiciliul ei. Conform IPJ Braila, fetita a fost gasita dupa miezul noptii de un echipaj format din politisti si jandarmi si…

- Dupa magistrați, și polițiștii sunt nemulțumiți de noile condiții de pensionare, propuse de Banca Mondiala, pentru ca Romania sa se incadreze in jalonul din PNRR pentru pensii. Liderul sindicatului Europol, cu 11.500 membri, Cosmin Andreica, a declarat, vineri, pentru G4Media ca intenția de a crește…

- O autospeciala de poliție Dacia Logan a ramas in drum, dar cu girofarurile aprinse. Sindicaliștii de la Europol au postat imaginile cu mașina impinsa de agenți alaturi de mesajul „Pentru ca tot intreba lumea de ce avem nevoie de mașini noi…”. The post VIDEO/ O mașina de poliție a ramas in drum. Sindicatul…

- Politistii din Olt au facut 13 perchezitii la persoane suspectate de furt de energie, acestea fiind banuite ca au montat in interiorul contoarelor un dispozitiv pentru a consuma energie electrica din reteaua electrica fara a fi inregistrat consumul. Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a transmis,…

- Liberalul Catalin Boboc, fost secretar de stat in Ministerul Muncii și fost senator, este suspectat ca ar avea locuința din municipiul Braila branșata ilegal la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Polițiștii au deschis un dosar penal in acest caz, dezvaluie publicația „Pro Braila”. Potrivit…

- O autospeciala a IPJ Vaslui a lovit, luni, pe o trecere de pietoni din municipiul vaslui, o fetița care traversa regulamentar. Fata a fost ranita ușor. Colegii polițistului aflat la volan au deschis dosar penal pentru vatamare corporala. Șoferul mașinii de poliție a lovit-o pe fetița de 11 ani in timp…

- Polițiștii au gasit in portbagajul mașinii trupul neinsuflețit al unei romance in varsta de 50 de ani. Agenții de poliție au forțat incuietoarea portbagajului pentru a vedea ce se afla inauntru unde au descoperit corpul, fara viața, al romancei, aflat in stare de descompunere, potrivit ziarului La Stampa.…

- Trei barbati au fost arestati preventiv dupa ce au stropit cu benzina patru persoane din Medgidia, printre care si un copil in varsta de 10 ani, si le-au dat foc in locuinta acestora. Victimele au fost duse in stare grava la spital. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, duminica,…