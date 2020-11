(FOTO) Fenomen straniu pe cerul Suediei. Explicaţia este şi mai surprinzătoare Numai ca nu a fost vorba despre un misterios fenomen meteorologic, cum au crezut multi, ci despre efectul unei... noi metode agricole! La zece minute de oras, se foloseste un nou tip de iluminare pentru culturile de tomate. Daca vara noaptea nu dureaza decat cateva ore in Suedia, iarna, in schimb, soarele apune repede, inca din primele ore ale dupa-amiezii, iar agricultorii sunt nevoiti sa-si ilumineze serele pentru a le asigura plantelor lumina necesara pentru o (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Locuitorii din orașul Trelleborg din Suedia au vazut cum cerul de deasupra lor devine, in mod straniu, violet. S-a intamplat la inceputul lunii noiembrie, de mai multe ori, la caderea nopții.

- Fenomen neobisnuit intr-un orasel din Suedia. Cerul a capatat o nuanța bizara de violet, in timpul noptii. Incidentul ar fi fost provocat de activitatea unei ferme de cultivare a roșiilor.

