Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute, imediat dupa emiterea mesajului RO-ALERT de averse torențiale, la nord de București a fost observat un nor-palnie cu tendinta de dezvoltare a unei tornade. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o avertizare Cod rosu de ploi torentiale și vijelii in localitati…

- Alerta de vreme severa in aproape toata țara. Cel puțin pana la noapte, sunt așteptate precipitații abundente și vijelii. Situația este critica in Tulcea unde este in vigoare pana la noapte un cod roșu de inundații. Tot cod roșu este și in Galați, insa unul de ploi. Apele au maturat și localitați din…

- Germania se confrunta cu primul val de canicula din acest an. Se anunța un weekend care ar putea dobori recorduri in aceasta țara, unde au fost depașite 35 de grade Celsius, iar oamenii se apara cum pot: cu inghețata, bauturi reci și bai in piscina. In același timp, autoritațile atrag atenția ca temperaturile…

- Potrivit meteorologilor, in judetul Prahova, in Filipestii de Padure, Aricestii Rahtivani, Filipestii de Targ, Targsoru Vechi, Floresti, Magureni, Poienarii Burchii, Sirna, Gorgota, Poiana Campina, Manesti, Cocorastii Colt, Provita de Jos, Tinosu, in judetul Giurgiu, in Bolintin-Vale, Floresti-Stoenesti,…

- Masura de carantinare zonala a fost prelungita cu 14 zile pentru comunele Chiajna si Cornetu, incepand de marti seara, 30 martie, potrivit unui comunicat al Prefecturii Ilfov, informeaza Agerpres . Ordinele sefului DSU, secretar de stat dr. Raed Arafat, stipuleaza prelungirea masurii de carantina zonala…

- Capitala a ajuns sa fie inconjurata de localitați intrate in carantina, ca urmare a incidenței COVID. Dupa ce alte patru localitați ilfovene – Balotești, Mogoșoaia, Snagov și Ștefaneștii de Jos – au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile, incepand de miercuri seara, 24 martie, de la ora 22,…

- Vești proaste pentru locuitorii Capitalei! Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri dimineața o alerta meteo speciala pentru București. Totul se va intampla incepand cu aceasta dupa amiaza și pe timpul nopții. Alerta meteo ANM. Fenomen ciudat in București, pentru luna martie ANM anunța…

- Masura carantinei implementata in comuna Clinceni se prelungește pentru inca 14 zile. In total sunt 26 de localitați din județul Ilfov care sunt carantinate. Conform prefecturii Ilfov, incepand de marți, 23 martie, ora 5.00, masura carantinei va fi prelungita cu 14 zile in cazul comunei Clinceni, cu…